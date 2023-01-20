Грозный, 20 января, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Власти Чеченской Республики планируют запустить производство «Джихад-машины» с последующим проведением испытаний в Российском университете спецназа, сообщает пресс-служба правительства Чечни.

Иван Шилов ИА REGNUM Чечня

Запуск производства военной машины ООО «Чеченавто» обсуждался в ходе рабочих встреч председателя правительства Чечни Муслима Хучиева и министра промышленности и энергетики региона Адама Хакимова с руководящим составом Минпромторга России.

Также прорабатывается вопрос создания на территории Чечни крупного центра по ремонту и обслуживанию военной техники, в том числе бронированной.

Как сообщало ИА REGNUM, министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов анонсировал в 2023 году создание автомобильного кластера на базе завода «Чеченавто».

Автозавод, где производили «Ладу Приору», ждут масштабные преобразования. Он должен стать первым на Северном Кавказе и Юге России автомобильным кластером, производящим ежегодно до 16 тысяч автомобилей.