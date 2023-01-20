Москва, 20 января, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Размер платы в государственной системе «Платон» увеличится с февраля 2023 года. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Росавтодора.

Platon.ru Система «Платон»

Отмечается, что с 1 февраля размер платы в государственной системе «Платон» составит 2,84 рубля за один километр пробега, при том что текущий размер платы составляет 2,54 рубля за километр пробега.

Уточняется, что размер платы в этой системе рассчитывается каждый год с 10 по 20 января с учетом информации Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год. Так, изменение индекса цен за прошлый год составило плюс 11,94%. Это позволит провести индексацию размера платы в системе «Платон» ниже прогнозируемого в июле 2022 года значения (по данному прогнозу с 1 февраля 2023 года размер платы составил бы 2,98 рубля за один км пробега).

По информации пресс-службы, более 763 тысяч грузоперевозчиков зарегистрировали в государственной системе «Платон» свыше 1,729 млн автомобилей массой более 12 тонн, при этом порядка 25% из них принадлежат иностранным предприятиям.

Отмечается, что в результате внесения платы через систему «Платон» грузоперевозчиками, было обеспечено поступление в Федеральный дорожный фонд свыше 199 млрд рублей, которые направляются на капремонт автодорог общего пользования федерального значения. При этом за всё время работы системы «Платон» общий объем отремонтированных дорог за счет средств этой системы увеличится до 3,3 тысячи километров, число мостов превысило 130.