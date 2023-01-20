Пекин, 20 января, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Граждане России имеют возможность подать заявление на получение туристических виз для поездок в Китай, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Mfa.gov.cn Чжан Ханьхуэй

По его словам, никаких ограничений нет, но пока нет достаточного количества авиарейсов.

Ранее министерство культуры и туризма КНР объявило о возобновлении в феврале выездного группового туризма по некоторым направлениям.

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Как сообщало ИА REGNUM, на границе Приморского края и провинций Китая с 8 января заработали пропускные пункты, закрытые из-за «нулевой терпимости» КНР к коронавирусной инфекции.

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