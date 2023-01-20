Москва, 20 января, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Реальной властью в Киеве обладает «партия войны», она задает тон, заявила 20 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Пока ситуация не изменится, об успешных мирных переговорах не может быть и речи, констатировала она.

Киевские власти сами себе запрещают переговоры с Россией, мечтают о ее капитуляции, чувство реальности ими явно утрачено, сказала Захарова.

В Кремле ранее отмечали, что мирные переговоры с Украиной будут возможны после выполнения условий, которые ставились в начале СВО, и в случае признания Киевом возвращения четырех регионов в состав России.

В Киеве, в свою очередь, заявляют, что переговоры будут возможны только после «восстановления территориальной целостности Украины» в границах 1991 года, то есть вместе с Донбассом, Крымом, Херсонской и Запорожской областями.