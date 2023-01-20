МИД России: задающая тон в Киеве «партия войны» утратила чувство реальности
Захарова: при власти «партии войны» в Киеве о переговорах не может быть и речи
Москва, 20 января, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Реальной властью в Киеве обладает «партия войны», она задает тон, заявила 20 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Пока ситуация не изменится, об успешных мирных переговорах не может быть и речи, констатировала она.
Киевские власти сами себе запрещают переговоры с Россией, мечтают о ее капитуляции, чувство реальности ими явно утрачено, сказала Захарова.
В Кремле ранее отмечали, что мирные переговоры с Украиной будут возможны после выполнения условий, которые ставились в начале СВО, и в случае признания Киевом возвращения четырех регионов в состав России.
В Киеве, в свою очередь, заявляют, что переговоры будут возможны только после «восстановления территориальной целостности Украины» в границах 1991 года, то есть вместе с Донбассом, Крымом, Херсонской и Запорожской областями.