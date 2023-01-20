Москва, 20 января, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Так называемая обеспокоенность Запада жертвами на Украине лицемерна, заявила 20 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

Судьба жертв ВСУ, которые регулярно обстреливают гражданские объекты в Донбассе и других регионах России, Запад не интересует, отметила она.

Не интересуются западные страны и гражданами Украины, которых режим подвергает издевательствам и пыткам из-за подозрений в нелояльности, сказала Захарова.

Никакой жалости Запад не испытывает и к украинским военнослужащим, к ним относятся как к расходному материалу, который можно принести в жертву, чтобы навредить России, отметила она.

Как сообщалось ранее, Захарова также заявила, что новые поставки западного оружия на Украину приведут к опасной эскалации конфликта.