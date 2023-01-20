Берлин, 20 января, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Германия 23 января начнёт переброску двух из трёх обещанных систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot в Польшу. Об этом 20 января сообщило агентство DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

По информации агентства, передислокация начнётся в немецком городе Гнойен. Системы ПРО должны быть развернуты в районе польского города Замосць, откуда примерно 60 км до границы с Украиной и 110 км до Львова.

Отмечается, что целями такой переброски являются помощь в защите воздушного пространства Польши, а также укрепление восточного фланга НАТО.

Напомним, в ноябре 2022 года на территорию Польши около населённого пункта Пшеводув упала ракета украинской ПВО, из-за чего погибли два человека. После этого бывшая на тот момент министром обороны ФРГ Кристине Ламбрехт пообещала Польше поставить батареи Patriot.