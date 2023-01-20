Вашингтон, 20 января, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что не прекратит прилагать усилия по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Его слова приводятся в заявлении, размещенном 20 января на сайте МАГАТЭ.

IAEA Imagebank Рафаэль Гросси

«Все согласны с тем, что станция, расположенная на линии фронта в зоне активных боевых действий, должна быть защищена, но это очень сложные переговоры», — сказал он, добавив, что не остановится до тех пор, пока вокруг электростанции не будет создана необходимая зона безопасности.

Гросси добавил, что продолжит проводить консультации как с украинской, так и с российской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Вооруженные силы России осуществляют высокоточные удары только по военным и энергетическим объектам Украины, несмотря на это Киев размещает ПВО в жилых районах, в итоге обломки ракет падают на мирные объекты.

Читайте также: Небензя: ВС РФ бьют только по военным и энергетическим объектам Украины