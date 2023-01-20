Вашингтон, 20 января, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на отказ российского хоккеиста Ивана Проворова надевать свитер в поддержку ЛГБТ. Он оставил комментарий под записью телеэфира, в котором критиковали защитника хоккейного клуба «Филадельфия Флайерз».

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Маск написал, что «маятник качнулся слишком далеко».

Напомним, перед игрой с «Анахайм Дакс» игроки «Филадельфии» вышли на разминку в специальных свитерах с радужными номерами. Проворов остался в раздевалке и появился на льду только во время самого матча. Он сказал, что уважает выбор каждого, а его выбор — оставаться верным себе и своей религии. «Я православный человек», — добавил хоккеист.

Ранее в поддержку спортсмена выступил тренер ХК «Филадельфия Флайерз» Джон Торторелла. Он не увидел повода для того, чтобы убирать игрока в запас лишь из-за его решения, несмотря на требования фанатов.

За стойкую позицию Проворова похвалили и на Fox News.

Слова поддержки звучат также на родине спортсмена.

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