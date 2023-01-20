Лондон, 20 января, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Британский студент Патрик Телвелл, который попытался забросать яйцами короля Карла III, отказался признавать вину в суде. Об этом 20 января сообщает телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

В ходе судебного заседания адвокат студента Никола Холл заявила, что её подзащитный считает, что реализовывал своё право на законный протест и не пытался заставить короля опасаться за свою безопасность.

«Он придерживается того мнения, что его действия были необходимой частью протеста против истеблишмента», — сказала Холл.

По итогам заседания Телвелл был отпущен под залог без каких-либо условий. Рассмотрение дела по существу начнётся 14 апреля.

Напомним, в ноябре в городе Йорк группа активистов освистала Карла III и его супругу Камиллу, когда те общались на улице с местными жителями. Телвелл из-за заграждения бросил в короля четыре яйца, но ни разу не попал. После этого охрана быстро увела Карла III с места происшествия.

Теперь 23-летний молодой человек обвиняется в нарушении общественного порядка, за что ему может грозить полгода тюрьмы.