Москва, 20 января, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Североатлантический альянс осознанно становятся соучастниками преступлений киевского режима против жителей Донбасса. Об этом 20 января сообщил постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя на созванном Российской Федерацией неформальном заседании Совета Безопасности по «формуле Арриа», речь на котором шла об обстрелах территории Донбасса.

Russiaun.ru Василий Небензя

Отмечая тот факт, что Киев согласовывает цели ударов с представителями стран Запада, поставляющими вооружение, представитель России отметил, что «есть все основания утверждать, что США и НАТО осознанно и намеренно являются соучастниками преступлений киевского режима против мирного населения Донбасса».

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Ранее постпред РФ при ООН заявил, что Вооруженные силы России осуществляют высокоточные удары только по военным и энергетическим объектам Украины, несмотря на это Киев размещает ПВО в жилых районах, в итоге обломки ракет падают на мирные объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» близки к оперативному окружению города Артёмовска.

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