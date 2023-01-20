Москва, 20 января, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Президиум президентского Совета по науке и образованию намерен проанализировать почти сто научных работ для выдвижения на премию президента в области инноваций и науки для молодых ученых за 2022 год, чтобы представить их на заседании Совета. Об этом 20 января заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Медведев сообщил, что на соискание данной премии было подано 157 работ, после экспертизы список был сокращен до 97.

Он напомнил, что лауреатами этой премии с 2008 года стало 67 исследователей России, которые работают как в стране, так и за рубежом.

«Отрадно, что количество работ, которые заявляются на премию для молодых ученых, как правило, превосходит даже количество работ, которые идут на самую главную премию», — заявил зампред Совбеза, добавив, что это означает, что молодые ученые активно работают.

Медведев подчеркнул, что сделать выбор является не самой простой задачей. Он также выказал уверенность, что список будет внимательно проанализирован.