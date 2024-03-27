Москва, 20 января, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Центрально-Африканская Республика (ЦАР) хочет нарастить число инструкторов из России для подготовки военных. Об этом 20 января заявил премьер-министр страны Феликс Молуа в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«Я собираюсь попросить, чтобы данное сотрудничество в сфере обороны было усилено, я, разумеется, обсужу… в какой сфере и как мы должны продолжать это сотрудничество, чтобы оно действительно стало образцовым», — сказал он, рассказав об извлеченной выгоде.

По словам Молуа, жители ЦАР просят увеличить присутствие российских инструкторов в стране для противодействия вооруженным группировкам. Он сообщил об улучшении ситуации в области безопасности, добавив, что население выступает за полное прекращение действий вооруженных группировок.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 января провел разговор с Владимиром Зеленским.

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