Москва, 20 января, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Вооруженные силы России осуществляют высокоточные удары только по военным и энергетическим объектам Украины, несмотря на это Киев размещает ПВО в жилых районах, в итоге обломки ракет падают на мирные объекты. Об этом 20 января заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на созванном Российской Федерацией неформальном заседании Совета Безопасности по «формуле Арриа», речь на котором шла об обстрелах территории Донбасса.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты России

Небензя напомнил, что российские военнослужащие наносят высокоточные удары только по энергетическим и военным объектам Украины.

Он подчеркнул, что в нарушение норм международного гуманитарного права киевские боевики зачастую размещают средства противовоздушной обороны в жилых районах.

«В результате части сбитых ракет или самих ракет ПВО попадают в мирные объекты», — отметил он, уточнив, что так произошло в Днепропетровске и Кременчуге, когда промахнувшиеся украинские ракеты залетали в Молдавию и Польшу.

Читайте также: Киев увеличивает количество мобильных групп ПВО на севере

По теме: СМИ: под Артёмовском за сутки погибают сотни украинских военных