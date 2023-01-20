Соледар, ДНР, 20 января, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Жизни военного корреспондента Telegram-канала Readovka Анастасии Елсуковой ничего не угрожает. Об этом 20 января сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

«В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает. Она находится в движении на территорию РФ», — рассказал Пригожин.

Он добавил, что Елсуковой была немедленно оказана медицинская помощь. Её эвакуировали, после чего прооперировали во фронтовом госпитале ЧВК «Вагнер».

Также он отметил, что, по словам сотрудников группы сопровождения, военкор вела себя спокойно, хладнокровно и мужественно, пройдя путь раненого бойца ЧВК «Вагнер» от начала до конца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Елсукова получила серьёзное ранение во время обстрела в Соледаре.