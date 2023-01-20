Москва, 20 января, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Обсуждение представителями стран — членов НАТО новых поставок вооружения Киеву повышает ставки в военном конфликте и является провокационным подстрекательством, заявила 20 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Если западные страны будут наращивать поставки оружия Киеву, расширять ассортимент поставок, это приведет как к увеличению числа жертв, так и к «опасной эскалации» конфликта, отметили в министерстве.

Как сообщалось ранее, 20 января представители стран — членов НАТО на базе Рамштайн в Германии обсуждали увеличение военных поставок Украине, в том числе вопрос о поставках тяжелого вооружения.

В МИД и Кремле ранее заявляли, что поставки западного оружия в Киев не приведут к изменению ситуации на поле боя, но продлят и увеличат страдания мирных жителей Украины.

Представители стран НАТО в последние недели, продолжая утверждать, что не являются участниками военного конфликта, выступали с заявлениями, что Россия в этом конфликте «должна проиграть» и что они сами в связи с этим должны помогать Киеву «столько, сколько понадобится».