Загреб, 20 января, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Министр морского дела, транспорта и инфраструктуры Хорватии Олег Буткович вынужден был признать, что в результате недосмотра из страны была уведена яхта, которая была арестована из-за того, что она якобы принадлежит российскому предпринимателю Алишеру Усманову. Об этом сообщает Хорватское радио и телевидение.

Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press Алишер Усманов

По информации телеканала, на яхту Irina Vu был наложен запрет на выход из территориальных вод Хорватии, поскольку она находилась в списке судов российских олигархов под санкциями США, Евросоюза и Великобритании.

По мнению властей страны, судно принадлежит Усманову и его супруге.

«Она еще в начале октября была украдена с причала в порту Бетина на острове Муртер. В порт на ее место вошла другая, почти идентичная яхта, а оригинальная сейчас находится в турецком порту Дидим на Эгейском море», — передают журналисты.

Отмечается, что для ее поиска уже был выписан международный ордер. Сейчас власти страны выясняют, как она, находясь под запретом, могла войти в Турцию.

Как передавало ИА REGNUM, власти города Гамбурга конфисковали суперяхту Dilbar, которая, как утверждается, принадлежала сестре российского миллиардера Алишера Усманова, попавшего под санкции западных стран.