Москва, 20 января, 2023, 18:40 — ИА Регнум. В нескольких театрах Москвы прошли проверки комиссии из Министерства культуры России. Об этом 20 января сообщает kp.ru.

Stupnikov Alexander/Global Look Press Дмитрий Назаров

Согласно опубликованным данным, проверки кадровой и трудовой дисциплины в учреждениях прошли на фоне того, что из МХТ имени Антона Чехова уволили актёра Дмитрия Назарова. Представители комиссии проверяли трудовые документы сотрудников, отметки о посещаемости и график отпусков.

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Ранее заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник заявил, что народный артист России Дмитрий Назаров и его супруга, заслуженная артистка России Ольга Васильева, больше не работают в МХТ имени Чехова.

Как сообщало ИА REGNUM, показ фильма «Чебурашка» состоится в Госдуме 25 января, парламентарии также получат возможность встретиться со съемочной группой.

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