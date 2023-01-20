Анкара, 20 января, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 января провел разговор с Владимиром Зеленским, сообщили в администрации турецкого лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Эрдоган подтвердил готовность взять на себя посредничество в мирных переговорах между Россией и Украиной, сказано в сообщении.

Также президент Турции выразил Зеленскому соболезнования в связи с крушением вертолета в Броварах — в этой катастрофе погибли трое руководителей МВД Украины.

В Кремле ранее отмечали, что мирные переговоры с Украиной возможны после выполнения условий, которые ставились в начале СВО, и признания Киевом возвращения четырех регионов в состав России.

В Киеве, в свою очередь, заявляют, что переговоры будут возможны только после «восстановления территориальной целостности Украины» в границах 1991 года.