Донецк, 20 января, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» близки к оперативному окружению города Артёмовска.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«Ситуация если не близка к завершению, то она близка к тому оперативному окружению, к которому сейчас стремятся подразделения «Вагнера», которые там находятся», — уточнил он.

На данный момент бои в городе идут рядом с мясокомбинатом. Военные продвигаются как днём, так и в ночные часы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бойцы ЧВК «Вагнер» 19 января в окрестностях Артёмовска уничтожили около 20 боевиков запрещённой в России террористической организации «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 18 нацистов «Грузинского легиона».

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