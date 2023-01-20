Донецк, 20 января, 2023, 18:28 — ИА Регнум. После освобождения села Клещеевка в Донецкой Народной Республике позиции Вооруженных сил России в районе Соледара значительно улучшились. Об этом 20 января заявил журналистам временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

По его словам, фиксируется продвижение рядом с Соледаром.

«Там уже тоже проходит достаточно серьезная зачистка и после освобождения Клещеевки там сейчас открываются новые горизонты продвижения. Улучшены позиции, я бы сказал, кардинально», — рассказал глава ДНР.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Пушилина, киевские боевики продолжают переброску резервов в район Марьинки ДНР, предпринимая попытки сдержать освобождение этой территории.

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