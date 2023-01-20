Киев, 20 января, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Киевский режим увеличивает количество мобильных групп противовоздушной обороны (ПВО) на севере Украины. Об этом 20 января говорится в сообщении командования ВСУ в социальной сети.

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«По инициативе командующего объединённых сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева на северных направлениях обороны набирает обороты создание мобильных огневых групп ПВО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе организовано 19 групп ПВО на базе адаптированных к боевым условиям внедорожников Ford F250 и Ford F350.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области весь периметр границы с Белоруссией заминирован.