Киев увеличивает количество мобильных групп ПВО на севере
В Киеве заявили об увеличении количества мобильных групп ПВО на севере
Киев, 20 января, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Киевский режим увеличивает количество мобильных групп противовоздушной обороны (ПВО) на севере Украины. Об этом 20 января говорится в сообщении командования ВСУ в социальной сети.
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«По инициативе командующего объединённых сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева на северных направлениях обороны набирает обороты создание мобильных огневых групп ПВО», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на первом этапе организовано 19 групп ПВО на базе адаптированных к боевым условиям внедорожников Ford F250 и Ford F350.
Ранее сообщалось, что в Ровенской области весь периметр границы с Белоруссией заминирован.