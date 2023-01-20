Москва, 20 января, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Движение транспорта на МКАД затруднено из-за автоаварии, произошедшей 20 января на 3-м километре. Столкнулись пять автомобилей. Информации о пострадавших пока нет, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На внешней стороне 3-го км МКАД (после развязки с Носовихинским шоссе) произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Для участников дорожного движения также уточняется, что в настоящее время разрешено движение по двум полосам из пяти. В департаменте транспорта в связи с этим обратились с просьбой к автомобилистам выбирать пути объезда указанного места аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб в результате столкновение девяти автомобилей в Адлерском районе.

Читайте также: В Сочи произошло столкновение девяти автомобилей