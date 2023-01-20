Донецк, 20 января, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Киевские боевики продолжают переброску резервов в район Марьинки Донецкой Народной Республики, предпринимая попытки сдержать освобождение этой территории. Об этом 20 января заявил журналистам временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, в этом районе продолжаются бои. При этом противник пытается сдержать освобождение и продвижение российских подразделений.

«Противник продолжает перебрасывать резервы, пытается перебрасывать и технику, чтобы как можно дольше задержать наших ребят в плане освобождения данных населенных пунктов», — уточнил глава ДНР.

Как передавало ИА REGNUM, украинский нацизм бумерангом возвращается в страны Запада.

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