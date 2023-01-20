Пушилин рассказал о переброске киевских боевиков в район Марьинки
Донецк, 20 января, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Киевские боевики продолжают переброску резервов в район Марьинки Донецкой Народной Республики, предпринимая попытки сдержать освобождение этой территории. Об этом 20 января заявил журналистам временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, в этом районе продолжаются бои. При этом противник пытается сдержать освобождение и продвижение российских подразделений.
«Противник продолжает перебрасывать резервы, пытается перебрасывать и технику, чтобы как можно дольше задержать наших ребят в плане освобождения данных населенных пунктов», — уточнил глава ДНР.
Как передавало ИА REGNUM, украинский нацизм бумерангом возвращается в страны Запада.
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