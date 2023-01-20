Брюссель, 20 января, 2023, 18:14 — ИА Регнум. У Евросоюза нет каких-либо доказательств передачи Ираном баллистических ракет России. Об этом 20 января сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Отмечается, что ЕС не располагает доказательствами поставок Ираном России баллистических ракет, но у него есть большое количество свидетельств о передаче иранской стороной Москве беспилотников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что заявления западных стран о якобы имеющих место поставках Ираном беспилотников России так и остаются без каких-либо доказательств.