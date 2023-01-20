Ялта, Крым, 20 января, 2023, 18:21 — ИА Регнум. В ялтинском кинотеатре «Сатурн IMAX», принадлежащего бывшему вице-премьеру Украины Арсению Яценюку, планируют ввести временную администрацию. Об этом 20 января сообщил ТАСС глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Пресс-служба Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов

Он добавил, что кинотеатр будет национализирован.

Ранее Константинов сообщил о большом количестве имущества в Крыму, собственниками которого являются иностранные граждане. В республике намерены национализировать только то имущество, за счёт которого снабжается киевский режим.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2022 года глава Крыма Сергей Аксёнов поручил национализировать имущество киевского режима.

В собственность республики было передано более 130 объектов.

В середине декабря 2022 года Аксёнов заявил о намерении национализировать квартиру Владимира Зеленского в Ялте.