Владимирская область, 18 сентября, 2003, 15:25 — ИА Регнум. Как сообщили ИА REGNUM в областной госавтоинспекции, служебный автомобиль главы области "Ниссан-Террано" столкнулся с машиной "Форд-Эскорт". Это случилось вечером 17 сентября на трассе Юрьев-Польский - Владимир, неподалеку от села Федоровское. Губернатор вместе со своим помощником и двумя сотрудниками пресс-службы областной администрации возвращался во Владимир из рабочей поездки в Кольчугино и Александров. Внезапно навстречу им выехал "Форд-Эскорт", водитель которого, несмотря на плохие погодные условия, превысил скоростной режим. Потеряв управление, "Эскорт" вылетел на встречную полосу, где столкнулся с машиной главы области. После этого "Форд" несколько раз перевернулся и съехал с дороги под откос. Все пассажиры "Ниссана", в том числе, и сам глава области самостоятельно выбрались из автомобиля, вызвали ГАИ и техническую службу. Сразу же на место происшествия прибыли врачи, которые констатировали у некоторых находившихся в машине губернатора легкие травмы. Всем кому это потребовалось, была оказана первая помощь, но от дальнейшей госпитализации пострадавшие отказались.

Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации сегодня утром, губернатор вышел на работу как обычно. К своим служебным обязанностям он приступил в 8 утра. Между тем, расследование причин ДТП продолжается. Дело взято под особый контроль руководством областной Госавтоинспекции. Исполняющий обязанности начальника ГИБДД - Геннадий Назаров, вчера также выезжал в Юрьев-Польский район. Кроме него, на месте происшествия побывал начальник милиции общественной безопасности областного УВД и представители районных правоохранительных органов.