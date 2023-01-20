Германия передаст Украине вооружения на миллиард евро
Писториус: Германия поставит Украине вооружение и технику на миллиард евро
Берлин, 20 января, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Германия в ближайшее время передаст Украине вооружение и технику на сумму в 1 млрд евро, заявил 20 января министр обороны Борис Писториус.
Общий объем подержи Берлином Киева после этого достигнет 3,3 млрд евро.
Ранее Писториус рассказал, что представителям стран-членов НАТО на встрече на базе Рамштайн не удалось достичь договоренности о поставках немецких танков Leopard на Украину.
Он отметил, что Германия продолжит поставки других видов вооружения Украине, но напомнил, что власти страны должны думать и об обеспечении собственной армии.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберег заявил, что на встрече на базе Рамштайн может быть принято общее решение стран-членов альянса о поставках тяжелого вооружения для ВСУ.