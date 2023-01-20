Берлин, 20 января, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Германия в ближайшее время передаст Украине вооружение и технику на сумму в 1 млрд евро, заявил 20 января министр обороны Борис Писториус.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Общий объем подержи Берлином Киева после этого достигнет 3,3 млрд евро.

Ранее Писториус рассказал, что представителям стран-членов НАТО на встрече на базе Рамштайн не удалось достичь договоренности о поставках немецких танков Leopard на Украину.

Он отметил, что Германия продолжит поставки других видов вооружения Украине, но напомнил, что власти страны должны думать и об обеспечении собственной армии.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберег заявил, что на встрече на базе Рамштайн может быть принято общее решение стран-членов альянса о поставках тяжелого вооружения для ВСУ.