Пекин, 20 января, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Новый план действий по расширению применения роботов опубликован в Китае на фоне данных о сокращении численности населения. Он затронет ряд отраслей, сообщает 20 января South China Morning Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Страна спешит автоматизировать сектора от производства до сельского хозяйства после того, как впервые за шесть десятилетий было зафиксировано сокращение численности населения», — говорится в сообщении.

Робототехнику будут ускоренно применять в производстве, сельском хозяйстве, логистике, энергетике, здравоохранении, образовании и уходе за пожилыми людьми, а также в других областях. Обновлённый «план действий по применению роботов» обнародовало министерство промышленности и информационных технологий.

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