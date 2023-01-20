Брюссель, 20 января, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Главы МИД стран Евросоюза обсудят «ответственность» за конфликт на Украине на встрече 23 января. Об этом 20 января сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Отмечается, что планируется то, как международное сообщество может привлечь к ответственности причастных к конфликту на Украине.

Напомним, 19 января Европарламент принял юридически необязывающую резолюцию с призывом к созданию так называемого «спецтрибунала по Украине» и использованию российских активов «для репараций Киеву».

Как сообщало ИА REGNUM, постоянное представительство РФ при Евросоюзе заявило, что попытки ЕС создать некий трибунал против России в обход Совета Безопасности ООН обречены на провал.