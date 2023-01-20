Киев, 20 января, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден был вынужден изменить курс по Украине после того, как российский лидер Владимир Путин предупредил о негативных последствиях в случае поставок оружия киевскому режиму. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Он сообщил, что лидеров киевского режима обманывают.

«Путин их так запугал, что этот Байден <…> и Шольц (прим авт. канцлер Германии) <…> нам ничего не дадут», — такое мнение высказал Соскин.

При этом он сообщил, что глупыми отговорками являются утверждения американских политиков о том, что танки Abrams сложно обслуживать и, что они расходуют большое количество топлива.

Соскин напомнил, что этот танк стоит на вооружении многих стран мира, таких как Саудовская Аравия, Кувейт, Египет, Ирак, добавив, что в этих странах с этой боевой машиной все в порядке.

«Германия нам говорит «не дадим Леопарды», Байден говорит «а мы Абрамсы не дадим, они тяжелые». Это все, дорогие мои, брехня, дурят», — отметил он, уточнив, что поскольку на Украине у власти стоят артисты, то они даже не могут посмотреть, где эти танки уже есть и что они делали.

Как передавало ИА REGNUM, по словам президента России Владимира Путина, вооружение из США на Украине Россия «щелкает как орехи».

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