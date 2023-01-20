Токио, 20 января, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Статус COVID-19 в Японии этой весной понизят до уровня, соответствующего сезонному гриппу, что будет означать отмену существенной части ограничений. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, сообщает 20 января Kyodo.

(сс) 外務省 Премьер-министр Японии Фумио Кисидо

Тип коронавируса, появившийся в 2019 году, сейчас считается «эквивалентным классу 2». Это означает ограничения на передвижение и контакты инфицированных людей. Менее строгие меры применяются к туберкулёзу и тяжёлому острому респираторному синдрому.

Правительство также пересмотрит правила ношения защитных масок и будет постепенно отменять ограничения. Сроки понижения классификации власти определят «как можно скорее», добавил Кисида.

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил позднее, что будет пересмотрен пограничный контроль за въезжающими в страну.