Донецк, 20 января, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Киевские каратели выпустили по Карло-Марксово в Донецкой Народной Республике шесть ракет из РСЗО. Об этом сообщили 20 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13.40 (совпадает с мск) — н. п. Краматорск — н. п. Карло-Марксово: выпущено шесть ракет из РСЗО», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, операция потребовалась военному корреспонденту Анастасии Елсуковой, тяжело раненной в Соледаре при обстреле со стороны ВСУ.

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