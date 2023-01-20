Херсон, 20 января, 2023, 17:53 — ИА Регнум. ВСУ воспользовались стабилизацией линии фронта и перебросили часть войск с херсонского направления в Донбасс, на самые горячие участки, заявил 20 января ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

khogov.ru Владимир Сальдо

В регионе ВСУ оставлены только «силы прикрытия», отметил он.

Многие из тех, кто ранее сражался в ядах ВСУ в Херсонской области, уже убиты в Соледаре и Артемовске, ведь руководство ВСУ бросало солдат «на убой, не считаясь с потерями», сказал Сальдо.

Ранее 20 января в Министерстве обороны сообщили об уничтожении на херсонском направлении за минувшие сутки вертолета Ми-8 и самоходной артиллерийской установки Paladin.