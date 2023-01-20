Воронеж, 20 января, 2023, 17:40 — ИА Регнум. В Воронежской области запрещены полеты беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения, сообщил 20 января в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Сергей Бобылев/ТАСС Беспилотная зона

Запускать БПЛА будет разрешено только некоторым органам власти, а также силовым структурам.

Обращение предприятий и компаний об использовании беспилотников в мирных целях будут рассматриваться в индивидуальном порядке, если то или иное обращение сочтут обоснованным, оно будет удовлетворено, отметил Гусев.

Ранее запрет на использование БПЛА гражданского назначения был введен в ряде других регионов России, в частности, в Северной Осетии, Краснодарском крае, Калужской, Ростовской и других областях.