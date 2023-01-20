Москва, 20 января, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) обратилась к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с просьбой рассмотреть законопроект по недопущению передачи российских детей-сирот в недружественные страны и высказать позицию Следственного комитета РФ по предложенным в нем изменениям, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Duma.gov.ru Нина Останина

«Защита прав и интересов детей является основным приоритетом в моей деятельности как председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей. Всецело поддерживаю поручение Александра Бастрыкина главному следственному управлению СК РФ продолжить и усилить работу по восстановлению и защите прав детей Донбасса, которые были нелегально вывезены в приемные семьи за рубеж», — добавила Останина.

Внесенный в Госдуму законопроект предполагает введение запрета на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами иностранных государств, входящих в утвержденный правительством перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении России.

Комитет также поставил вопрос о денонсации международных договоров о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей с Италией, Францией и Испанией

Останина также высказала сожаление, что правительство России до сих пор не направило отзыв на инициативу, внесенную в Госдуму депутатами КПРФ, ЛДПР, СРЗП и «Новые люди», при том, что срок предоставления отзывов, предложений и замечаний был определен Советом Думы до 25 сентября 2022 года.

Законопроект стоит в плане законодательной работы Госдумы на февраль, палата парламента может обсудить законопроект 16 февраля.