Москва, 20 января, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Операция потребовалась военному корреспонденту Анастасии Елсуковой, тяжело раненной в Соледаре при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщает 20 января редакция издания Readovka.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Группа журналистов нескольких изданий направлялась в Соледар, когда попала под обстрел. Елсукова получила сразу несколько осколочных ранений.

«Сейчас Настя находится на операции — по уточнённой информации, у неё сильно повреждены колено и бедро, но говорить о серьёзности её состояния пока рано», — говорится в сообщении.

В редакции ожидают заключения врачей, после этого станет ясно, можно ли забрать раненую в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, получившую ранение Анастасию Елсукову эвакуировали в госпиталь в Первомайске. Военкор родом из Луганска, со своим изданием она работает практически с начала российской спецоперации.