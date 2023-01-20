Вашингтон, 20 января, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Глава американской компании Tesla Inc Илон Маск в середине декабря 2022 года продал акции компании на сумму почти в 3,6 млрд долларов. Отмечается, что продажа была перед выходом отчёта о поставках автомобилей за год, оказавшихся хуже прогнозных данных, говорится в материале The Wall Street Journal.

Цитата из видео «Интервью Илона Маска для Axel Springer 2022 Заменят ли роботы людей?» Илон Маск

В публикации говорится, что 12–14 декабря Маск продал около 22 млн акций компании, средняя цена составила 163 доллара.

Отчёт Tesla Inc был опубликован 2 января 2023 года. На следующий день, 3 января, в ходе первых торгов акции компании резко упали в цене. Стоимость одной бумаги к концу дня составила 108 долларов, а проданный главой компании пакет акций подешевел на 1,2 млрд долларов.

По словам профессора фондового права университета Дьюка Джеймса Кокса, комиссию по ценным бумагам и биржам такие действия должны серьёзно заинтересовать.

Всего глава Tesla Inc продал акции более чем на 39 млрд долларов. В 2022 году Маск реализовал акции компании на 23 млрд долларов, в том числе с целью привлечения средств для финансирования покупки Twitter Inc. за 44 млрд долларов.

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