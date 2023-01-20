Дакар, 20 января, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Действия России и Китая усугубляют экономические проблемы Африки, заявила министр финансов США Джанет Йеллен 20 января, выступая в Сенегале.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

Россию она обвинила в «превращении продовольствия в оружие», подразумевая ситуацию с продовольственной безопасностью в условиях кризиса на Украине.

По словам Йеллен, последствиями действий РФ стали «невыразимые страдания», а также возникновение «глобальных экономических препятствий», из-за чего экономика Африки испытывает «ненужное давление», сообщает Bloomberg.

Глава минфина США раскритиковала Китай за практику кредитования развивающихся стран и призвала Пекин «обеспечить существенное облегчение долгового бремени, чтобы помочь странам восстановить свои позиции» после пандемии коронавируса.

С Сенегала Йеллен начала 11-дневное турне по странам Африки. Через два дня она отправится в Замбию, которая имеет долги перед КНР, а затем в ЮАР.

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