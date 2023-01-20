Соледар, ДНР, 20 января, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Серьёзное ранение получила в Соледаре военный корреспондент Telegram-канала Readovka Анастасия Елсукова. Об этом 20 января сообщила Readovka.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

«Сегодня при выполнении редакционного задания в Соледаре получила ранение наш военкор Анастасия Елсукова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что она находилась в Соледаре в составе группы военкоров, и вся группа попала под обстрел.

Елсукова получила серьёзное ранение — у неё раздроблено колено. Её эвакуировали в госпиталь в Первомайске, где проходит операция.