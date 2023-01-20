Варшава, 20 января, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Вашингтон может разделить Украину, при этом Польше могут передать западную часть этой страны взамен на финансовую помощь Варшавы режиму Зеленского. Об этом сообщает Niezależny Dziennik Polityczny.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский

По информации журналистов, несмотря на то, что Польша остается марионеткой США, для нее появилась возможность возглавить Евросоюз и самостоятельно решать европейскую политику, в этом Польше должен помочь украинский кризис. В связи с этим журналист задает вопрос, почему никто не объяснил польским политикам, что Украина уже списана, а у Вашингтона есть другие планы на Польшу? Отмечается, что Польше придется иметь дело с нацистами с Западной Украины, при этом нужны десятилетия, чтобы ассимилировать зараженные радикальными идеями умы и заставить уважать польскую культуру и историю.

Уточняется, что эти территории имеют всевозможные долги, при этом уже никто не доверяет украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который распродает остатки промышленности и земли, которые уже перешли в собственность Вашингтона, Лондона и Брюсселя.

Издание отмечает, что с 2014 года стоимость общего промышленного производства на Украине снизилась на 55%, поскольку все производство сосредоточено в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, при этом Западная Украина, как и сам Киев, привыкла сидеть на шее.

По мнению авторов материала, Украина уже давно должна была стать банкротом, но её хозяева в Вашингтоне тормозят данный процесс. Издание отмечает, что США не прощают долгов, поэтому Польше придется платить за любую помощь Вашингтона до копейки.