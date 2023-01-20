Берлин, 20 января, 2023, 16:58 — ИА Регнум. По информации федеральной разведывательной службы Германии (BND) ВСУ в боях за Артёмовск несут огромные потери, что может негативно сказаться на всей линии защиты, пишет Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На фронте под Бахмутом (Артёмовском. — Прим. ИА REGNUM) украинцы сейчас несут огромные потери, на брифинге БНД прозвучали трехзначные числа погибающих за сутки», — говорится в публикации.

Напомним, ранее Вооруженные силы России перерезали основные артерии снабжения киевских боевиков в Артемовске, в настоящее время идет блокировка оставшихся. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов.