Белгород, 20 января, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Четыре домовладения получили повреждения в результате обстрела украинскими боевиками села Карабаново в Белгородской области, написал губернатор региона Вячеслав Гладков 20 января в своём телеграм-канале.

t. me/vvgladkov Разрушенный дом в селе Карабаново, 20 января 2022 года

«Один жилой дом полностью разрушен, в трёх частных домовладениях выбиты окна и повреждена одна машина», — написал Гладков.

Люди не пострадали. На месте находятся представители оперативных служб и глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов, добавил губернатор.

На опубликованных им фотографиях — разрушенный дом и повреждённый автомобиль.