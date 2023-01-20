Берлин, 20 января, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Представителям стран-членов НАТО на встрече 20 января на базе Рамштайн не удалось прийти к единому мнению по вопросу о поставках немецких танков Leopard Украине, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

EPA/RONALD WITTEK/ТАСС Борис Писториус

Есть аргументы как «за», так и против, и те и другие аргументы необходимо взвесить, и когда именно будет принято то или иное решение — неясно, сказал Писториус.

Германия продолжит поставки других видов вооружения Украине, при этом власти страны должны думать и об обеспечении собственной армии, отметил министр.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберег заявил, что на встрече на базе Рамштайн может быть принято общее решение стран-членов альянса о поставках в Киев тяжелого вооружения.

Ряд стран НАТО ранее выразили готовность начать поставки танков для ВСУ, однако власти Германии отметили, что такое решение, по их мнению, может быть только коллегиальным.

Вопрос о поставках на Украину танков западного производства стал актуальным вследствие исчерпания запасов советских танков в странах, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора.

При этом западные политики и наблюдатели (в частности, вице-канцлер Германии Роберт Хабек) говорят об особом подтексте возможного появления у ВСУ такой западной техники, проводя параллели с появлением немецких танков на русской земле в период Великой Отечественной войны.