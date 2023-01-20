Москва, 20 января, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Автомобильное движение по Крымскому мосту, которое было приостановлено с 13:00 мск в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено, сообщили в Минтрансе РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Сегодня в 16:05 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Напомним, ранее движение на Крымском мосту временно останавливали 14 и 17 января. Планировалось проводить работы до 16:00, их закончили раньше срока.

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