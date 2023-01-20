Стокгольм, 20 января, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Власти Швеции объявили о новом «большом пакете» помощи киевскому режиму. Об этом сообщает SwebbTV со ссылкой на пресс-релиз правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Согласно опубликованным данным, королевство намерено безвозмездно передать Киеву 50 боевых машин пехоты, артиллерийские самоходные установки Archer с боеприпасами, гранатомёты Carl Gustaf с боеприпасами, противотанковые снаряды AT4, противотанковые ракеты NLAW, автоматы, оборудование для разминирования и боевые машины пехоты Strf 90

Общий объём помощи оценивается в 4,3 миллиарда шведских крон (~$420 миллионов). Нынешняя поставка техники станет крупнейшей в истории Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что в правительстве Германии не обладают информацией о запросах других стран на реэкспорт танков Leopard на Украину.

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