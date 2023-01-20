Берлин, 20 января, 2023, 17:16 — ИА Регнум. У немецких бронетранспортеров «Мардер» могут быть выявлены новые проблемы с их надежностью при использовании на Украине. Об этом 20 января пишет Der Spiegel.

Немецкий БМП Мардер 1АЗ (сс) funky1opti

По информации издания, в текущем квартале на Украину могут быть доставлены порядка 40 бронетранспортеров типа «Мардер», в ближайшее время должно начаться обучение киевских боевиков. Уточняется, что хотя эта техника больше не отвечает современным требованиям, но предлагает надежные технологии.

При этом, по мнению журналистов, задача на Украине отличается от задач войск Германии. Так, на территории Украины этот бронетранспортер будет работать в чрезвычайной ситуации, будет подвергаться гораздо большим нагрузкам. В связи с этим данные машины нужно будет хорошо снабжать запчастями.

По оценке одного из офицеров, потребуется от 10 до 15% дополнительных транспортных средств на замену.

Журналисты отмечают, у старых моделей «Мардер» были проблемы с прокладками для двигателя и тормозами, при этом в ходе использования их на Украине могут вскрыться и новые проблемы с надёжностью этих транспортных средств.

По информации издания, в бундесвере опасаются, что поставка Украине этих машин создаст еще большие проблемы для немецких танково-гренадерских батальонов, которые продолжат использовать «Мардер».

По словам эксперта, после начала использования этой машины на Украине самые важные запчасти для нее могут быстро закончиться.