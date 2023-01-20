Херсон, 20 января, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Около 68 тысяч жителей Херсонской области были эвакуированы в другие регионы России, сообщил 20 января ТАСС врио главы области Владимир Сальдо.

khogov.ru Владимир Сальдо

Почти половина эвакуированных отправились в Крым. Жителей продолжают вывозить из обстреливаемых районов области, отметил врио губернатора.

На территориях, о которых идет речь, до начала военных действий проживали около 150 тысяч человек, однако часть жителей покинули эти районы самостоятельно, сказал Сальдо.

Ранее врио главы региона заявлял, что до конца 2023 года Херсон будет освобожден от киевской оккупации.