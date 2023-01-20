Мелитополь, 20 января, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Почти все крупные повреждения критически важной инфраструктуры на Запорожской атомной электростанции удалось устранить, сказал советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

Он отметил, что Запорожской АЭС был нанесён реально колоссальный ущерб. Длительное время полноценные восстановительные работы были невозможны по причине непрекращающихся артобстрелов.

Объём выполненных работ внушительный, но предстоит ещё много сделать до полного восстановления, добавил Карчаа.

Текущее состояние станции позволит достаточно быстро запустить все шесть энергоблоков.

Киевский режим тем временем запугивает сотрудников станции и финансирует саботаж, осложняет эксплуатацию и обеспечение ядерной безопасности, отметил советник.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент два блока Запорожской АЭС находятся в состоянии текущего ремонта, ещё два — в режиме так называемого холодного останова и два блока — в режиме горячего останова.

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