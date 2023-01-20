Москва, 20 января, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал призыв заслуженного юмориста России Ивана Соловьёва вести мониторинг заявлений публичных личностей, направленных против специальной военной операции на территории Украины.

Никита Данюк Никита Данюк

«Я считаю, что это полезное начинание. Вообще, сам факт мониторинга информационного пространства, в том числе людей, которые имеют большую аудиторию, являются лидерами для большого количества людей, это абсолютно нормальная практика», — сказал он в беседе с RT.

Данюк подчеркнул, что соответствующий призыв «достаточно полезен» даже вне рамок СВО. По его мнению, мониторинг вести нужно, однако конечный итог будет зависеть от того, кто будет вести надзор.

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Ранее юморист России Иван Соловьев призвал органы прокуратуры вести мониторинг заявлений публичных людей, направленных против специальной военной операции.

Как рассказал специалист, права, гарантированные Конституцией, свобода слова не отменяют ответственности за публичное оскорбление Родины, её руководства, а также людей, вставших на защиту страны.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что в правительстве Германии не обладают информацией о запросах других стран на реэкспорт танков Leopard на Украину.

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