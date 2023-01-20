Мелитополь, 20 января, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Работе Запорожской АЭС мешает неадекватность киевского режима, сообщил 20 января советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

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По его словам, два блока ЗАЭС находятся в состоянии текущего ремонта, еще два в режиме так называемого холодного останова и два блока — в режиме горячего останова.

Запустить в полном объеме все шесть реакторов можно достаточно быстро, но на практике все по-другому и все связано с рядом внешних обстоятельств.

«Главное из них состоит в неадекватности украинского режима», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Запорожской АЭС продолжает оставаться сложной, так как обстрелы со стороны Киева не прекращаются.

Отметим, что 11 января глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует посетить Россию и надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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